Tbs dreigt voor verdachte verkrachting 6-jarige Waalwijkse

Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda. De man zou in april 2020 zichzelf schuldig hebben gemaakt aan de verkrachting van het meisje. Hij kwam dinsdag nog maar kort aan het woord. In die paar zinnen maakte hij wel duidelijk dat hij vindt dat hij er niets mee te maken heeft.

Twee gedragsdeskundigen hebben verplichte opname of zelfs tbs met voorwaarden geadviseerd in het geval de man wel wordt veroordeeld. Dat advies was echter nogal beknopt. Daarom heeft de rechtbank nader onderzoek bevolen. Ook zullen de gedragsdeskundigen op de inhoudelijke zitting moeten verklaren. Het Openbaar Ministerie maakte al duidelijk niets te zien in een verplichte opname in een psychiatrische instelling. Het OM gaat dus voor tbs.