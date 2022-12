Tess van de Wiel uit Goirle nieuwe wethouder voor CDA Loon op Zand

Adviesbu­reau veegt vloer aan met gemeente Loon op Zand: ‘Beleid Klavier doet denken aan de middeleeu­wen’

KAATSHEUVEL - Adviesbureau Lenting is snoeihard in zijn rapport over het beheer van gemeenschapshuis het Klavier in Kaatsheuvel. ‘Het doet denken aan de middeleeuwen’, is een van de conclusies in het rapport dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt.

28 november