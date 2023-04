Theatervoorstelling Broos in De Leest: over mantelzorg voor zorgintensieve kinderen

Met video Brand slaat over naar twee naastgele­gen schuren in Waalwijk, veel rookontwik­ke­ling

WAALWIJK - Een schuurbrand aan de Berckenrodelaan is maandagavond rond 20.00 uur overgeslagen naar twee naastgelegen schuren in Waalwijk. Daarbij kwam veel rook vrij. Inmiddels is de brand meester. De schuur brandde volledig uit.