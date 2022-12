Thuis de thermostaat flink omlaag om de warmte op te zoeken in De Mand

Meer toevluchtsoorden

De hoop is dat mensen op deze manier niet alleen de energiekosten kunnen drukken, maar ook contacten gaan leggen met anderen. Dat kan dan weer helpen in de strijd tegen eenzaamheid. De warmtedag begint om 10.00 uur en is om 18.00 uur afgelopen. Wie mee wil doen aan de dag kan zich opgeven aan de bar van De Mand (Jan Steenstraat 2 in Vlijmen) of via Annelies Meijer (06-83168747) of Jetty Jilesen (06-57600336). Tot nu toe zijn er zo'n veertig aanmeldingen.