Tiener (19) zonder rijbewijs kruipt vlak na waarschuwing toch achter het stuur in Waalwijk

WAALWIJK - Hij zou niet gaan rijden, beloofde een 19-jarige jongeman aan surveillerende agenten in de Prof. Asserweg in Waalwijk vrijdagochtend. De dienders betrapten hem in een stilstaande auto en ontdekten dat hij geen rijbewijs had. Toch besloot de tiener een half uur later zijn belofte te breken.