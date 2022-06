Toch een aannemer gevonden, bibliotheek moet najaar 2023 open kunnen

Het bouwteam dat is gevormd is inmiddels aan de slag om de plannen verder uit te werken. Als de vergunning binnen zijn, kan in maart volgend jaar de verbouwing starten en volgt in september de inrichting van de bibliotheekruimte en van de nieuwe kantoorruimte voor bieb-personeel en medewerkers van Het Pieck en van De Voorste Venne zelf. Wat de kosten betreft is wethouder Peter van Steen duidelijk: de 1,5 miljoen is ‘het plafond'.