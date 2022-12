Tóch nog hoop voor schaatsliefhebbers Drunen: gemeente tikt alsnog vervangende pomp op de kop

DRUNEN/HAARSTEEG - Het onder water zetten van de ijsbaan nabij de roeivijver in Drunen is dinsdagochtend alsnog begonnen. Eigenlijk zou dat al eind vorige week gebeuren, maar de pomp die het werk moest begaf het.

Pomp gehuurd

Inmiddels heeft de gemeente zelf een oplossing gevonden, door een pomp te huren van een aannemer. Dit is sinds dinsdagochtend aan het werk. ,,We moeten afwachten of het nog op tijd is om te kunnen schaatsen, we hebben het weer helaas niet in de hand", aldus een woordvoerder van de gemeente Heusden.