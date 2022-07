Toparchitect Francine Houben: ‘Ik heb een ongelofelijk vertrouwen in de jonge generatie’

Een snackbar of bakker in Landgoed Driessen, dat moet toch kunnen? ‘Het is de grootste wijk van Waalwijk’

WAALWIJK - Het was ooit een bewuste keuze: geen winkels of horeca in Landgoed Driessen. De bewoners van een van Waalwijks grootste wijken mogen nu toch hopen op een bakker of snackbar om de hoek. Toch ligt het gevoelig.

