Tot ziens Fietsvierdaagse, hallo Gravelride

Dat laatste is eendaagse toertocht voor mountainbikers en gravelbikers, over 60, 80 of 120 kilometer. Via gravelridedrunen is meer informatie te verkrijgen.

Belangrijkste reden om te gaan stoppen met de Fietsvierdaagse is de teruglopende animo onder deelnemers, een trend die al even gaande is. Inmiddels kwam het punt in zicht dat de kosten hoger zouden zijn dan de inkomsten via sponsoring en inschrijfgelden. De organisatie heeft nog gekeken naar een eenvoudige en goedkope versie van het evenement. ,,Maar dan zou het te veel inboeten aan de kwaliteit die de deelnemers van ons gewend zijn en van ons mogen verwachten”, aldus een woordvoerder.

Vrijwilligers

De organisatoren merken dat ook andere toertochten kampen met afnemende belangstelling, mogelijk omdat er steeds meer mogelijkheden zijn ongeorganiseerd mooie routes te fietsen; bijvoorbeeld door allerlei routes te downloaden. Verder is het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden en is er twijfel of er na twee ‘fietsvierdaagse-loze’ jaren (vanwege corona) mensen nog wel zin hebben in een tocht waarbij bijvoorbeeld bij de start, op pauzeplaatsen en aan de finish veel mensen bij elkaar zijn.