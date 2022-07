Tractor brandt uit op veld in Uitwijk

In half jaar tijd is subsidie­pot­je voor isolatie leeg. Dus doet Heusden extra duit in het zakje

VLIJMEN - Binnen no time is dit jaar de Heusdense subsidiepot voor het isoleren van bestaande woningen leeg. Daarom stort Heusden er nog maar eens 50.000 euro in. ,,De hoge energieprijzen spelen vast een rol.”

8 juli