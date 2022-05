Treinen door Nederland met de muzikanten van het Symfonisch Blaasorkest Drunen: flashmobs en stralende gezichten

Spoor 6, station Den Bosch. Het is negen uur ’s morgens wanneer zo’n tachtig muzikanten – jong en oud – van het Symfonisch Blaasorkest (SBO) Drunen klaarstaan voor vertrek. De grote zwarte koffers met instrumenten worden de rode ‘privétrein’ van Karel ingeladen en er wordt nog even geluisterd naar de laatste instructies van organisator en lid van de sponsorcommissie Fred van der Steen. „Dames en heren, de drank in de trein is vandaag gratis!” meldt Van der Steen door zijn megafoon. Onder luid gejuich stappen de muzikanten (plus zo’n dertig man aanhang) de trein in.