Twee keer in een week gaat het gruwelijk mis in het water: ‘Mensen overschatten vaak hun conditie’

Het is en blijft warm, dus trekken we ook de komende dagen weer massaal naar het water. De vraag is: wie let er op jou als je lekker aan het dobberen bent? In Drunen werd deze week een man op het nippertje gered. Bij twee mannen die dinsdag bij het Lido in de problemen kwamen, kwam voor één man de hulp te laat. De 36-jarige inwoner van Waalwijk verdronk en werd pas een dag later op de bodem van de Surfplas terug gevonden.