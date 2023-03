Twee personenauto's botsen op elkaar op gevaarlijke kruising in Waalwijk

Dronken bestuurder duikt de sloot in om aan politie te ontkomen

HAARSTEEG - Een slingerende automobilist probeerde woensdagavond aan de politie te ontkomen door een weiland in te rennen en in de sloot te springen. Hij nam de benen toen hij de politieauto achter zich aan zag komen. Dit gebeurde aan de Heusdenseweg in Haarsteeg.