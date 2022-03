Twee scooterrijders gewond in Wijk en Aalburg, beiden naar het ziekenhuis

Opvallend bouwplan voor oud slachthuis-ter­rein in Waalwijk: complex met 124 appartemen­ten

WAALWIJK - Het voormalige slachthuisterrein aan de St. Antoniusstraat in Waalwijk is in beeld voor een in het oog springend bouwplan. Peters Projectontwikkeling (PPO) ziet kansen voor een appartementencomplex met 124 woningen.

26 februari