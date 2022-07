Twijfels na felle brand in Waalwijk, maar rookmelders blijken in orde

Deze poort is niet van hout, maar van leer; bedrijf pioniert in hartje Waalwijk

WAALWIJK - Waalwijk is een bijzonder hekwerk rijker: een poort van leer. Maar is deze wel bestand tegen zon en regen? Alphenberg Leather ziet zeker kansen om een nieuwe markt aan te boren. ,,Het is onze eigen proeftuin.”

6 juli