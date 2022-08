Uiteindelijk niemand veroordeeld voor pillen-walhalla in Nieuwendijk

‘De wifi moét op orde zijn, want dat is levensbe­hoef­te nummer één voor Oekraïners’

HAARSTEEG - Dat een deel van de stoelen gele dan wel blauwe bekleding heeft, is louter toeval. Net als de blauwgele tapijttegels in de gangen. Maar toepasselijk is het wel: vanaf donderdag nemen de eerste Oekraïners hun intrek in De Haarstek in Haarsteeg. Ruim dertig komen er te wonen.

10 augustus