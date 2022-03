Uren in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk: ‘Heb speciaal de wekker gezet’

Spookrij­der veroor­zaakt bijna aanrijding op N261 in Waalwijk, politie spreekt van ‘wonder’

WAALWIJK - Een spookrijder heeft zaterdagnacht bijna een aanrijding veroorzaakt op de N261 in Waalwijk. In een video op Dumpert is te zien hoe de bestuurder van een zwart busje in de verkeerde richting rijdt en bij de afslag naar de A59 gevaarlijk dicht in de buurt van een tegenligger komt.

