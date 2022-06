Van deze bloemrijke schoen zijn maar vijf paren gemaakt

Woody Building Concepts vult met Houtlab laatste lege plek op 't Hoog, pal langs A59

NIEUWKUIJK - Woody Building Concepts is begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen, op de laatste zichtlocatie van bedrijventerrein ’t Hoog pal langs de A59. Over een maand of tien moet het houten pand klaar zijn, zegt Maarten Bakker, algemeen directeur bij het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep.

