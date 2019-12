Van Gerwen laat bij wereldtitel huldiging in Vlijmen aan zich voorbijgaan

Als hij wint, dan gaan we kijken of we op andere manier invulling kunnen geven aan het kampioen­schap.

Burgemeester Willemijn van Hees van Heusden heeft begin december contact met Van Gerwen gehad. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat hij het weer gaat flikken, maar hij moet het natuurlijk nog wel even doen", zegt haar woordvoerder. ,,Daarom hebben we afgesproken dat, áls hij kampioen wordt, we contact met hem hebben om te kijken of we op andere manier invulling kunnen geven aan het kampioenschap.”