Veel meer bezoekers op het kerkhof bij Sint Jan? Goed plan?

Weerstand of niet: Heusden houdt voorlopig vast aan grotere terrassen op Vismarkt

HEUSDEN - Heusden is niet van plan de terrassen op de Vismarkt te verkleinen tot de oorspronkelijke omvang, ook al is de 1,5 meter-maatregel al lang van tafel. Een besluit daarover valt pas als duidelijk is welke kant het opgaat met de herinrichting van de Vismarkt.

1 juli