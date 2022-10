Vier gewonden bij botsing op kruising in Waalwijk

Platform Inclusief Waalwijk krijgt Inspiratie­prijs: lof voor inzet vrijwilli­gers

WAALWIJK - Platform Inclusief Waalwijk is de winnaar van de Inspiratieprijs 2022. De vrijwilligers zetten zich in voor een maatschappij waar iedereen mee kan doen: beperking of niet. Ze gebruiken ook hun eigen ervaringen om dat te bereiken.

25 september