Vijf auto's betrokken bij botsing op parkeerterrein in Waalwijk

Waalwijkse cokedea­lers blijven in de bajes, maar enkelband lonkt

BREDA\WAALWIJK – Vier mannen die betrokken zouden zijn bij cocaïnehandel in en rond Waalwijk moeten in de gevangenis blijven. De rechtbank gaf echter wel aan dat ze van zins is ze mogelijk eind juni wel vrij te laten. De reclassering moet onderzoeken of dat veilig kan, met eventueel een enkelband.

7 april