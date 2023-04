Voor Dussense Boys doemt corvee na de competitie op: ‘Schrijf maar op: we gaan het redden’

Door veel stoepkrijt en tachtig gele bordjes kan niemand om het Fèrstifal heen: ‘Straattaal, maar dan in een andere vorm’

RAAMSDONKSVEER - Met een ‘guerrilla-actie’ is de aftrap gegeven voor het Fèrstifal in Raamsdonksveer. De Hoofdstraat stond vol typisch Veerse woorden, die er in alle vroegte met stoepkrijt opgeschreven waren. Terwijl tachtig gele bordjes vanaf zaterdag de rotondes in het dorp sieren.