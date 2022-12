Voor wie lopen naar een graf te ver is: rolstoelen te leen op begraafplaatsen Altena

Christmas by Candle­light tegen achter­grond histori­sche vesting Heusden

HEUSDEN - In Heusden-vesting wordt vrijdag 16 en zaterdag 17 december de kerstmarkt ‘Christmas by Candlelight’ gehouden. De markt concentreert zich in het winkelgebied Vismarkt, Engstraat, Botermarkt en Nieuwstraat.

