Vragen over groot zonnepark in polder Wijk en Aalburg

Van de een op de andere dag belandde René uit Loon op Zand in een rolstoel

LOON OP ZAND - In een volle galop sloeg de pony over de kop, bovenop René Martens (53). Het gevolg: op zijn veertiende belandt hij met een incomplete dwarslaesie in een rolstoel. ,,Nooit heb ik gedacht; waarom is dit mij overkomen. Shit happens. Het leven is zoals het is en je kunt je beter druk maken om de dingen die je wel kunt veranderen.”

21 juni