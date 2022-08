Vragenlijst over wegblijven uit stembureaus net zo impopulair als verkiezingen zelf

Organisa­tie baalt: Pleinfesti­val Kaatsheu­vel volgend jaar in hetzelfde weekeind als Fairytale

KAATSHEUVEL - Het Pleinfestival en het Fairytale Festival in Kaatsheuvel vallen volgend jaar in hetzelfde weekeind. Het Pleinfestival baalt ervan, maar volgens de organisator van het Fairytale Festival heeft het Pleinfestival de dubbel zelf veroorzaakt. ,,Wij zitten áltijd in dit weekeind.”

4 augustus