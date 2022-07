Vrouw gewond na botsing tussen motor en personenauto in Sprang-Capelle

Koninklij­ke Onderschei­ding voor Janny Kuijs uit Vlijmen

VLIJMEN - Janny Kuijs - van Gelderen (67) uit Vlijmen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontving de koninklijke onderscheiding zaterdagmiddag in het Patronaat in Nieuwkuijk, uit handen van de Heusdense burgemeester Willemijn van Hees.

3 juli