Vrouw lokt Louis Vuitton-oplichter in de val: ‘Ik had het ook niet van mezelf verwacht’

Huisartsen­post in Waalwijk sluit 's nachts: patiënten naar Tilburg

3 februari WAALWIJK - Wie ‘s nachts naar de huisartsenpost moet, kan vanaf 2 maart niet meer in Waalwijk terecht. De patiënten in de regio zijn dan in de nachtelijke uren aangewezen op de huisartsenpost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg.