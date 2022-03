Waalwijk doet woord arbeidsmigrant (nog) niet in de ban, ook al vindt VVD term 'te negatief’

Beeld Eendracht is na elf jaar terug in straat­beeld van Kaatsheu­vel: nieuwe plek bij De Werft

KAATSHEUVEL - Het beeld Eendracht is terug in het straatbeeld van Kaatsheuvel. Het kunstwerk van de Boxtelse beeldhouwer Ton Verstraten lag elf jaar opgeslagen in een depot en heeft nu een vaste plek voor sporthal De Werft.

4 maart