Waalwijk loopt voorop met Green Deal 2.0, maar er is nog werk zat: ‘Bedrijven worstelen met energieprijzen’

‘Oude mavo in vesting Heusden niet geschikt als warm toevluchts­oord voor mensen die in de kou zitten’

HEUSDEN - De voormalige mavo in de vesting Heusden is niet geschikt als ‘warm toevluchtsoord’ voor mensen die in geval van flinke kou hun energierekening niet meer kunnen betalen. Maar in de vesting zijn genoeg andere plaatsen waar dat wel kan.

24 november