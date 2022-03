Waalwijk sluit aan bij groot onderzoek naar zwembaden, en polst mening over Olympia en Zidewinde

Pauline van den Tol valt in de prijzen: ze krijgt de veertiende Toontje Spren­gerpluim

ALTENA - De Toontje Sprengerpluim is dit jaar toegekend aan raadslid Pauline van den Tol (75 jaar) uit Werkendam. ,,Al dertien jaar lang zet zij zich voor meer dan honderd procent in voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving, ze is daarmee een voorbeeld voor andere vrouwen in de samenleving", aldus initiatiefneemster Hannie Visser-Kieboom.

8 maart