Waalwijk wil met corona-geld nieuwe crisis te lijf: hoge prijzen vragen om extra steun

Een nieuw en groter Morgenland, dat willen ze het liefst in Geerpark in Vlijmen

VLIJMEN - Een heel nieuw gebouw, in plaats van het huidige wijkcentrum Morgenland. Dat zien Buurt Bestuurt Geerpark en scholenstichting Scala het liefst. In overleg met de gemeente Heusden wordt gekeken wat mogelijk is in de Vlijmense nieuwbouwwijk.

18 november