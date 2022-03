Waalwijk zwaait dertien raadsleden uit: lintje en erepenning voor nestors VVD

Speciale aandacht ging uit naar de VVD’ers Van Tuyl en Kuijten, omdat zij een bijzonder lange periode in de raad zaten. Van Tuyl (78) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij maakte twintig jaar deel uit van de gemeenteraad, en was ook fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD.

Kuijten (70) is al in het bezit van een koninklijke onderscheiding. Daarom is besloten hem een gemeentelijke erepenning toe te kennen voor zijn grote verdiensten in de raad. De kleurrijke VVD’er zat 25 jaar in de Waalwijkse raad. Daarvoor was Kuijten van 1990 tot 1997 al raadslid in de voormalige gemeente Waspik. Burgemeester Ausems betitelde Kuijten als de 'mastodont van de raad.’ ,,Ik ben benieuwd of u het allemaal los kan laten", stelde ze.