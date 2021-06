Waalwijks deurbelbedrijf licht honderden mensen op, eigenaar (38) na jarenlange klachtenregen aangehouden

Heusden één schrikt van prijskaart­je lokale omroep; ‘kunnen we nog kiezen?’

19 mei VLIJMEN - Is de teerling geworpen, of heeft Heusden nog een keuze? En dan met name over de vraag met wie lokale omroep HTR gaat samenwerken: met het ‘Bossche’ DTV, of met Langstraat Media. Dat wil politieke partij Heusden één weten. Want financieel lijkt het nogal wat uit te maken.