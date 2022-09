Waalwijks muziekicoon Ton Duquesnoy krijgt eerbetoon: ‘We maken er een feest van’

WAALWIJK - Nog één keer een eerbetoon voor Ton Duquesnoy, oprichter van The Shakin’ Arrows. Niet in een zaal, maar donderdagavond in Theater De Leest in Waalwijk. Een heel bewuste keuze. ,,,Bij een eerbetoon hoort respect. Daar hoort geen geroezemoes bij, zoals in een zaal.”