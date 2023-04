Waalwijkse weg als inspiratiebron voor Europese ontwerpers: ‘Hoe krijg je aantrekkelijk gebied mét openbaar vervoer?’

Geen envelopjes meer bij WSC, maar jeugd die de kans krijgt: ‘We zijn nog niet volwassen genoeg’

De koers van WSC is sinds een paar jaar gewijzigd, de jeugd krijgt tegenwoordig steeds meer de kans in Waalwijk. Dat werpt zijn vruchten af, zo bleek ondanks het gelijkspel tegen Hilvaria 2-2. Job van Es is een van die spelers en speelde zondag een belangrijke rol. ,,Ik ben aanvallender ingesteld dan hem.”