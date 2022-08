‘Waar blijft Jumbo Visma zonder Wout van Aert?’

Natuurlijk werden door Hennie Kuiper, in 1972 olympisch kampioen op de weg, en José De Cauwer, renner, ploegleider, bondscoach en momenteel wielercommentator bij de VRT, tijdens de achtste editie van Wielercafé in een heel goed gevuld café Den Braai vooruitgeblikt op de Vuelta. Die komt immers op 20 augustus door het wielerdorp. Maar er werd voor de pauze onder leiding van Jan-Willem Prinsen ook een analyse gemaakt van de laatste editie van de Tour de France, waarbij net als in het eerste deel ook sportverslaggever Gio Lippens aanschoof.

Drie renners in een

De Cauwer was vol lof over de Jumbo Visma, die met de Deen Jonas Vingegaard het geel pakte. ,,Die ploeg heeft een nieuwe standaard neergezet hoe een Tour de France te rijden. Tegelijkertijd: waar zou Jumbo Visma zijn geweest zonder Wout van Aert? Wout is drie renners ineen: sterk op vlakke, in de bergen, in de sprint.”

Volgens Lippens heeft Jumbo Visma geleerd van twee jaar geleden: in de voorlaatste rit verloor Primoz Roglic zijn gele trui in de tijdrit. ,,Toen toonde de ploeg drie weken lang zijn spierballen, was het op. Nu lieten ze die verantwoordelijkheid ook over aan andere ploegen.”

Vanaf de eerste week

Kuiper zag dat de concurrenten Vingegaard en Tadej Pogacar elkaar al vanaf de eerste week opjoegen. ,,Er is met zo veel passie in de Tour gekoerst. Wat zo mooi was: die twee waren heel sportief naar elkaar toe. Kunnen voetballers nog wat van leren, die naaien elkaar net zo lief een oor aan.”

Zeg Wout van Aert, dan volgt eigenlijk vanzelf de naam van Mathieu van der Poel: twee klasbakken, maar Van der Poel kwam in deze editie niet uit de verf. Kuiper gist: ,,Na de Giro heeft Mathieu in aanloop naar de Tour geen koersen meer gereden. Zou in onze dagen ondenkbaar zijn geweest.” De Cauwer kijkt al vooruit naar het veldrijden: ,,Dan zullen we een getergde Van de Poel zien, vliegt de modder vooruit.”