Waarom bol.com in Waalwijk nu twee keer zo groot is: miljoenen pakketjes vragen om technische snufjes

Het is een imposant gezicht. Wie iets bestelt bij bol.com, zet een bijzonder proces in werking. De bestelde oortjes, airfryer of het boek vinden hun weg in een enorme hal vol lopende banden, gloednieuw inpakmachines, shuttle-systemen en werkstations. Het is nu nog vrij rustig in het nieuwe gedeelte van het distributiecentrum, maar dat moet snel veranderen. ,,We zitten in de opstartfase", verduidelijkt Joost Poelgeest, director Logistieke Infrastructuur bij bol.com. ,,Straks kunnen hier ruim 32.000 artikelen per uur worden verwerkt.”