Wallaby hopt door woonwijk heen: ‘Niet iets wat we elke dag meemaken’

Normaal gesproken komen wallabies voor in Australië, Indonesië en Papua Nieuw Guinea. Hoe deze wallaby in Elshout verzeild is geraakt, is dan ook onbekend.



De eigenaar van het dier kan contact opnemen met de Dierenambulance Brabant Noord-Oost. ,,Dit is niet iets wat we elke dag meemaken", vertelt een lachende medewerker van de Dierenambulance.