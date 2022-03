Waspikse frietboer reist wéér af naar grens met Oekraïne: actie voor nog meer friet en snacks voor vluchtelingen

Waalwijkse spuitbus­sen­fa­bri­kant Airopack failliet: 50 medewer­kers nog wel aan het werk

WAALWIJK - Spuitbussenfabrikant Airopack in Waalwijk is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Het is niet gelukt om op tijd een koper te vinden. De fabriek op bedrijventerrein Haven Zeven is nog wel in bedrijf.

15 maart