‘We doen het zelf wel even voor’. Tweetal politici is wachten beu en trekt zelf strepen op de weg; voor de veiligheid

videoVLIJMEN - Het geduld was op: als de gemeente het niet doet, dan doen we het toch gewoon even zelf? Alexander van Weert en Rob Klerks van Heusden één hebben in Vlijmen eigenhandig strepen op de weg gezet; allemaal voor de verkeersveiligheid ,,Geen enkel goed argument gehoord waarom het niet zou mogen.”

Wethouder Kees van Bokhoven reageert intussen vrij laconiek op de strepentrekkers. ,,De belijning is bij een stevige regenbui waarschijnlijk snel weg", laat hij via een woordvoerder weten. ,,Ik zie het als een ludieke actie.” De vraag of dit eigenlijk in zijn ogen wel kan, laat Van Bokhoven onbeantwoord.

Het ludieke speelt bij Heusden één dan misschien wel een béétje een rol, de actie heeft echter wel degelijk een serieuze insteek. De partij was het zat, zo valt uit de verklaring van Van Weert op te maken. ,,Al sinds vorig jaar zomer zijn we bezig om twee witte strepen tussen de vluchtheuvels op deze kruising te krijgen. Tot nu toe tevergeefs.” Hij doelt op de kruising Achterstraat- Mommersteeg- Wilhelminastraat in Vlijmen. ,,Het is daar gevaarlijk oversteken, vooral voor fietsers. Inwoners hebben ons daarop aangesproken.”

Door witte strepen te plaatsen wordt midden op de kruising een zone gecreëerd, waar vooral mensen met schoolgaande kinderen even kunnen wachten tijdens het oversteken. ,,Vanaf die plaats kun je veiliger bekijken of van de andere kant geen verkeer komt.”

Heusden één voelt zich de afgelopen maanden aan het lijntje gehouden. ,,De ene keer zegt de gemeente dat het werk uitbesteed moet worden, dan moet het nog ingepland worden, dan moeten eerst de werkzaamheden voor de GOL starten. Maar geen enkel inhoudelijk argument waarom het niet zou kunnen.” Daarom namen ze het heft zelf in handen.

Van Bokhoven laat nog weten dat Heusden terughoudend is met aanpassingen aan het wegennet, doordat de procedures rond de GOL en het gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) nog lopen.

Maar ‘hoe gemakkelijk kan het zijn?’, stelt Heusden één, dat momenteel is vertegenwoordigd in de coalitie. ,,Erg gemakkelijk”, lijkt het enige goede antwoord. Uit een filmpje van de partij op onder meer Facebook blijkt dat Van Weert en Klerks het klusje in zo'n acht minuten hebben geklaard, terwijl het verkeer soms met behoorlijke vaart voorbij rijdt.

,,Zo eenvoudig kan het zijn, dienstbaar zijn naar inwoners; en daar is de lokale overheid precies voor bedoeld", wordt erbij gezegd. ,,Maar blijkbaar is dat toch nog (te) veel gevraagd. Nu er een wisseling van verantwoordelijk wethouder aan gaat komen (verkeerswethouder Kees van Bokhoven van DMP Heusden keert niet meer terug als wethouder, red.), zijn wij bang dat we weer van voor af aan moeten beginnen om uit te leggen wat het probleem is. Daarom doen we het gewoon even voor.”

In een reactie wijst de gemeentewoordvoerder er overigens op dat een klein stukje verder op de Mommersteeg een oversteekplaats ligt. ,,Vlakbij dus, al is het geen zebrapad.”

