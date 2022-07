‘We laten Pardoes niet te lang door het park lopen’, ook de Efteling heeft een hitteprotocol

Verdachte opgepakt voor zware mishande­ling door meerdere personen in Waalwijk

WAALWIJK - Een man is dinsdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een zware mishandeling afgelopen maart in Waalwijk. Dat meldt de politie. Meerdere personen zouden het slachtoffer flink hebben toegetakeld in zijn eigen woning aan de Jacob Catstraat.

