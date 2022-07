Weer lekker dansen bij Plein Fontein: ‘Met wat alcohol erin gaan ze echt wel los’

‘De 80 van de Langstraat lopen maakt je voor één dag een ware held’

De uitdaging kwam van zoonlief. Voordat ik 60 zou worden, wilde hij samen de 80 van de Langstraat lopen. Ik zei ja en schreef me in. Maar hij liet het afweten, ‘te druk’. Mijn Marjan ‘stapte in’. Mijn lief is al jarenlang ook mijn wandelmaatje. We lopen liefst flinke stukken in de natuur. Maar 80 kilometer, op vooral verharde en soms saaie wegen, is eigenlijk niet ons kopje thee.

20 juli