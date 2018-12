Weer twee auto's in brand op beruchte kruising in Brabants dorp Veen

VIDEOWederom zijn vannacht twee auto's in brand gestoken in het Brabantse dorp Veen. Dat gebeurde op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat, die bekend staat om de vele autobranden in de maand december. Ook op andere plekken in Nederland was het vannacht onrustig.

In Veen stond een groep mensen op straat te kijken naar de branden. Daarbij zou ook zwaar vuurwerk naar de voertuigen zijn gegooid. Het lijkt bijna een kopie van vrijdagnacht. Toen keek een honderdtal mensen naar twee brandende auto's op dezelfde kruising. Ook toen werd met zwaar vuurwerk gegooid.

Eerder deze maand gingen al twee auto's en een caravan in brand. De specifieke kruising in Veen is al enkele decennia het toneel van autobranden in de decembermaand. Het is een officieuze traditie die al 20 jaar stand houdt.

Afghanistan

De lokale overheid heeft in het verleden alles uit de kast gehaald om het zogeheten 'stoken’ tegen te gaan. Zo worden de toegangswegen naar ‘het’ kruispunt op oudjaarsdag afgezet met zeecontainers en betonblokken. In 2009 cirkelden er zelfs drie onbemande vliegtuigjes boven het ruim 2000 zielen tellende dorp. Die toestellen werden door Defensie eerder gebruikt in Afghanistan.

Herhaaldelijk liep de oudjaarsnacht desondanks uit op confrontaties tussen relschoppers en politie. Een deel van de bevolking van Veen, een dorp van fruit- en bloemenhandelaren dat op 1 januari opgaat in de nieuw te vormen gemeente Altena, ziet het auto's stoken als een traditie waar de overheid zich niet mee dient te bemoeien.

Rivierengebied

Ook iets noordelijker was het vannacht raak. Op twee plekken in Poederoijen in de Bommelerwaard stonden in de nacht van zaterdag op zondag autobanden in brand. Ook kreeg de brandweer meldingen uit Ophemert, Waardenburg, Brakel, IJzendoorn, Gendringen en Aalst, meldt Omroep Gelderland.

In Utrecht is de brandweer zaterdagavond bij het blussen van een portiekbrand aan de Stanleylaan met zwaar vuurwerk bekogeld.

