Weg met de banken en tafels en feesten maar: Plein Fontein keert terug in Drunen

HATO, Derek Shots, Fitters, WC Experience, The Best Abba Tribute. Zomaar een greep uit de artiesten in de twee weekenden in juli en eentje in september op gaan treden in de tweede editie van Plein Fontein. Locatie: de binnenplaats van de Voorste Venne. Of bij slecht weer in de Evenementenhal.

Het feest is helemaal geënt op de jonge generatie, tot pakweg een jaar of dertig. Een avond lang compleet uit je dak gaan, dansen, zingen. Met dat idee zetten Niek Ottema en Tom Verharen vorig jaar in samenwerking met de Voorste Venne dit muzikaal festijn op. Dat werd geen onverdeeld succes. Op 9 juli ging het nog door, al moesten de bezoekers vanwege corona op hun plaatsen blijven zitten. Desondanks waren alle banken bezet. Daags daarna ging er al een kruis doorheen: de besmettingen liepen volgens de gemeente veel te hard op.

Op zijn pootjes terechtgekomen

,,Dat was voor ons allemaal een strop”, zegt Wilco Schrijvers, bedrijfsleider van de Voorste Venne. Niek Ottema: ,,We hadden drie weekenden achter elkaar alles geprogrammeerd, niks ging meer door.” Tom Verharen: ,,De artiesten hadden we al betaald. Die wilden ons wel helpen, dus hebben ze in september opgetreden.” Schrijvers: ,,Alles is redelijk op z’n pootjes terechtgekomen. Financieel zijn we er niet mee ingeschoten.”

Quote Sinds ’t Hart van Drunen is gesloten is er in deze regio eigenlijk niks voor onze doelgroep Tom Verharen en Niek Ottema

Ondanks het hobbelige begin heeft het Verharen en Ottema niet weerhouden om Plein Fontein nogmaals op te zetten. ,,Er is echt behoefte aan. Sinds ’t Hart van Drunen is gesloten is er in deze regio eigenlijk niks voor onze doelgroep, moeten ze naar de grote steden toe voor een feest of festival.” En de situatie is veranderd. ,,We gaan ervan uit dat alles weer mag.” Ze kijken overigens wel met een schuin oog naar de coronacijfers: die lopen langzaam maar zeker weer op. Daar kun je je voor verzekeren. Schrijvers: ,,Dat is geen optie, want dat is niet te betalen.”

Minder hinder voor de buurt

Er is wel iets veranderd in de opzet, zeggen de organisatoren. ,,Op 22, 23 29 en 30 juli gaan we buiten feest vieren, op 16 en 17 september doen we dat binnen. Want dan komen we met uitsmijters, zoals WC Experience. Dat is live muziek, daardoor zal de buurt er veel minder hinder van ondervinden.” Overigens heeft De Voorste Venne een ontheffing van de gemeente om zes evenementen op touw te zetten die meer decibels produceren. Wilco Schrijvers: ,,Die worden dus allemaal besteed aan Plein Fontein.”

Als corona zich een beetje koest houdt, verwacht het drietal dat het een groot succes wordt. Ottema: ,,Geen tafels meer, dan kunnen er veel meer mensen van genieten.” Dat levert dus ook een mooier financieel plaatje op. Verharen: ,,Dat is mooi meegenomen. Maar daar gaat het ons niet om. We willen gewoon zes keer een geweldig leuke avond opzetten.” Schrijvers: ,,Dat gaat lukken ook, ik heb er alle vertrouwen in. Anders waren we niet met elkaar doorgegaan.”