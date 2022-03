Wensboom in Klavier voor kinderen uit Oekraïne: ‘Houd vol en vergeet het mooie in het leven niet’

In de hal van het Klavier staat sinds gisteren een ‘wensboom', een grote pot met enorme takken erin. De takken zijn versierd met blauwe hortensia's en gele zonnebloemen, de kleuren van Oekraïne. Kinderen uit Kaatsheuvel die dat willen, kunnen in de boom een boodschap hangen. Bastiaan heeft zijn boodschap vertaald in het Oekraïnes. ,,Met Google Translate, zodat ze het ook kunnen lezen.” Houd je sterk, staat er. Groetjes uit Kaatsheuvel.