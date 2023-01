Wenstheater speelt ‘Anne Frank’ in jongerencentrum Tavenu. ‘Er zit ook humor in’

Anne Frank is met haar dagboek onlosmakelijk verbonden met het leven en het verschrikkelijke lot van miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar naast het symbool dat zij is geworden voor deze verschrikkingen, was Anne een tiener vol levenslust en fantasie. Het toneelstuk, geschreven door Marieke Nijmantinga, vertelt niet alleen haar levensverhaal maar ook haar innerlijk leven, door haar bedenksels te verbeelden.

Hoofdrolspeelster Lara Dumont herschrijft en verwoordt deze bedenksels in gedichten die voorgedragen worden door Kitty, het denkbeeldige vriendinnetje van Anne.

Worstelingen

Dat het verhaal waargebeurd is, geeft het toneelstuk een extra dimensie. ,,Het stuk laat meer zien van het Achterhuis en Anne dan dat wij allemaal kennen”, aldus Dumont. ,,In de rol van Anne komen haar worstelingen met zichzelf en het leven tot uiting. Ze was tenslotte nog een tiener die net aan haar pubertijd begon toen ze moest onderduiken. Ik heb ontdekt dat Anne en ik best veel op elkaar lijken. We denken allebei diep na, hebben interesse in Faust en de Griekse mythologie en houden van lezen en schrijven. Deze rol is voor mij een mooie kans en leerzaam. Acteren is een uitlaatklep, waarbij ik negatieve dingen in iets positiefs kan omzetten.”

‘Ook humor’

Het is volgens Dumont een toneelstuk met meerdere lagen ,,Anne laat veel emoties en gevoelens zien. Al is het een vrij serieus stuk, er zit ook zeker humor in. Want Anne was bovenal ook heel uitgelaten en vrolijk.”

Anne Frank wordt gespeeld op 10, 11 en 12 februari in Jongerencentrum Tavenu in Waalwijk. Tickets via Ticketpoint.