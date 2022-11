Willemijn van Hees hamert op verantwoordelijkheid inwoners: ‘Soms snap je niet dat maar één iemand aan de bel trekt’

met video Vrachtwa­gen­chauf­feur rijdt zich klem onder berucht viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Een vrachtwagenchauffeur heeft zich donderdagmiddag klemgereden onder het viaduct bij de Hertog Janstraat in Waalwijk. De wagen onder de brug vandaag trekken is geen makkelijke klus: een takelbedrijf is met groot materieel onderweg om dat voor elkaar te krijgen.

