Winkels in centrum Waalwijk weer open na gaslek

Een brief naar de hemel sturen, op Heusdense begraaf­plaat­sen kan het: ‘Ik weet hoe helend dat kan zijn’

DRUNEN - Ze kon het overlijden van haar 20-jarige neef destijds maar moeilijk een plekje geven. Jaren later schreef ze hem een brief, scheurde die in duizend stukjes en liet die wegvoeren door de wind. 22 jaar later is Willemien Jobsen initiatiefnemer van Post naar de Hemel, brievenbussen op de algemene begraafplaatsen in Heusden.

11 april