Woningschaarste is té groot: Waalwijk wil niet wachten met opkoopbescherming

Ex-wethouder begint aan ‘nieuw’ leven. Het onderwijs lonkt en de trombone en een Net­flix-lijst­je staan klaar

HAARSTEEG - Deze ochtend geen wekker, maar uitslapen tot half negen. Ook de scheerbeurt is maar een keer overgeslagen. En straks nog even wat doen in de tuin: het is duidelijk relaxen voor Mart van der Poel, nu hij geen wethouder meer is. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat er een last van mijn schouders is gevallen of zo."

8 juni